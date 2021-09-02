شكرا لقرائتكم أميركا وبايدن عباس: الاتصالات مستمرة مع واشنطن وهي مع حل الدولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن موقفها الحالي "جيد".

لقاء عباس بوزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن في رام الله في مايو الماضي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الأربعاء عن عباس القول إنه "في اتصالات مستمرة مع الإدارة الأميركية وموقفها الحالي جيد وهي مع حل الدولتين وعدم التوسع الاستيطاني ".

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وفيما يتعلق بحركة حماس، أكد الرئيس الفلسطيني "ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية. وقال: "إذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً".

عناصر من كتائب عزالدين القسام التابعة لحماس (أرشيفية)

وحول إجراء الانتخابات الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني: "لن يتم إجراء أي انتخابات دون القدس".

وأعرب عن رفضه للأفكار التي تنادي بإجرائها في القدس عن طريق الهاتف أو الإنترنت، مشدداً على أنه لا بد أن تكون صناديق الاقتراع داخل القدس كما حدث في جميع الانتخابات السابقة "لتأكيد سيادتنا على أرضنا".