تنسيق الأزهر 2021| خطوات تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

فتحت الحكومة المصرية، صباح الخميس، باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية، ولمدة خمسة أيام.

ويوضح الخليج 365 طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عبر الخطوات التالية:

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات و شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ طلاب "شمال أو جنوب سيناء" متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري)،

5 ـ طلاب محافظة "البحر الأحمر"، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط " تعديل هذة القائمة".

7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

"إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".

8 - وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة".

9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

10- بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

11- بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

12- بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل"؛ لحفظ البيانات.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت الاستعداد لتسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2021\2022.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن المؤشرات تؤكد انخفاض معدلات تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم عن الماضي، مشيرا إلى أنه لن يحدث أي ارتفاع في النسب عن العام الماضي.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن اختبارات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية تنتهي اليوم الخميس.

وأتاحت جامعة الأزهر، تسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية عبر 4 مكاتب وهي "مبنى المعامل المركزية بكلية علوم بنين بالقاهرة "للبنات فقط"، مبنى المدينة الجامعية بمدينة نصر "للبنين فقط"، فرعي الجامعة بطنطا وأسيوط، ومكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية.

وأتاحت جامعة الأزهر للمرة الأولى شعبة "التعليم الأساسي" لطلاب كلية التربية بنين بالقاهرة والتي تشمل 6 شعب.