نقابة أطباء المنوفية: ترخيص المنشآت الطبية على النظام القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، عقد لقاء بين الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بشأن إجراءات ترخيص المنشآت الطبية، مؤكدة أن المحافظ سهل إجراءات التراخيص على النظام القديم، بدلاً من ضرورة استخراج تصاريح جديدة.

وجاء في بيان النقابة: "تم الاتفاق أن تظل إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الطبية على النظام القديم، دون ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني أو الحماية المدنية على أن يكون ترخيص المنشآت الطبية في المباني غير الإدارية بعدادات تجارية ويستوجب ضريبة عقارية كوحدة إدارية".