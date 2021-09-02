تشهد تغييرا.. تعرف على موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والورش والمطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشهد الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري نهاية العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والورش والمطاعم وبداية تطبيق المواعيد الشتوية.

يأتي ذلك بحسب قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه لأول مرة اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.

وتختلف مواعيد الغلق الجديدة بين فصول الصيف والشتاء فتزيد ساعة صيفا عن الشتاء.

ووفقا للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، على أن تكون شهور الشتاء بداية من الجمعة الأخيرة من سبتمبر وحتى نهاية يوم الخميس من شهر أبريل.

وتعتبر تلك الأيام هي المواعيد الرسمية لتطبيق كل من مواعيد العمل للمحلات والورش وغيرها بين الصيف والشتاء.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.