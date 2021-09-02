الانتهاء من قوائم الانتظار لحالات زراعة القوقعة بمستشفى طنطا التعليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

‏أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، انتهاء فريق زرع القوقعة بالمستشفى التعليمي العالمي بالجامعة من المرضى على قوائم الانتظار بنسبة 100% خلال شهر يوليو الماضى.

وأكد رئيس الجامعة أن مستشفيات طنطا الجامعية شاركت بشكل فعال في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة وآلام المصريين بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى استمرار عملية التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أنه جرى إجراء 39 عملية زراعة قوقعة كان آخرهم 9 عمليات خلال شهر يوليو الماضي.