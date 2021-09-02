تقرير: الباخرة الإيرانية المحملة بالوقود للبنان تدخل المياه السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، الخميس، بأن الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت، التي أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنها انطلقت من إيران، وأن وجهة حمولتها النهائية ستكون لبنان، دخلت المياه الإقليمية السورية أمس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة للقضية أن حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سورية إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية.

وبحسب المصادر، فإن جزءا من حمولة الباخرة سيقدمه حزب الله هبة إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولدات الكهرباء.

ووفق المصادر، فإن سفينتين ستصلان تباعا بالآلية نفسها، من دون أن تكشف ما إذا كانت محمّلة بالمازوت أو بالبنزين أو بالاثنين معا، "مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريبا".