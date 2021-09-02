رئيس وزراء فيتنام: لا يمكننا البقاء في عزلة وإغلاق إلى الأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، إن الإغلاق لا يمكن أن يكون الطريقة الوحيدة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك حاجة لاتخاذ مجموعة من الحلول للتصدي للفيروس.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي في اجتماع مع 70 خبيرا طبيا، إن هدف الدولة بأسرها حاليا هو منع انتشار العدوى وتطبيق حلول للتكيف بصورة آمنة مع مرض "كوفيد -19"، وتقليل معدل الوفيات من خلال اللقاحات والأدوية، حسبما نقلت صحيفة "في إن إكسبريس" المحلية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي غيرت استراتيجياتها بالفعل للتكيف والتعايش مع مرض "كوفيد -19".

وقال إن اللقاحات والأدوية تعتبر "استراتيجية طويلة المدى وأدوات حاسمة"، مضيفا: "لا يمكننا البقاء في عزلة وإغلاق إلى الأبد، لأن الصعوبة الناتجة عن ذلك على المجتمع والاقتصاد، ضخمة".

وقد أعلنت فيتنام حتى الآن تسجيل 469 ألفا و312 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى 11 ألفا و833 حالة وفاة، خلال الموجة الحالية التي بدأت في 27 من أبريل الماضي.