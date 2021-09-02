بعد 20 عاماً.. هذا آخر عسكري أمريكي غادر أفغانستان

اسماعيل عبد الحي - كشف الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء هوية آخر عسكري فيه غادر الأراضي الأفغانية، بعد وجود استمر 20 عاما في هذه البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، إن اللواء في الجيش الأمريكي، كريس دوناهيو، قائد الفرقة (المحمولة جوا) الـ 82، هو آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان".

ودوناهو يملك خبرة عسكرية واسعة، فقد خدم في كوريا الجنوبية وبنما، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك في 17 مهمة عسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وشرق أوروبا، وكانت معظم حياته المهنية في الوحدات الخاصة.

وقبل ذلك، كان دوناهو يشغل منصب قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في أفغانستان، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت القيادة المركزية مرفقة صورة للواء دوناهيو، إنه بمغادرته تم استكمال المهمة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة إلى الأفغان المعرضين للخطر.

وكالات