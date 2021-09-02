إتلاف 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2021 10:40 صباحًا

أعلنت الولايات المتحدة، عن إتلاف ما لا يقل عن 15,1 مليون جرعة من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 منذ الأول من مارس، وفقاً لتقرير بثّته شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية الأربعاء.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأميركية استناداً إلى بيانات عامة بأنّ الرقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد وقد يكون أقلّ من الأرقام الفعلية لأنّه يعتمد على البيانات التي قدمتها صيدليات وولايات إلى المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

كذلك، لا تشمل هذه الأرقام سبع ولايات أميركية فضلاً عن وكالات فدرالية أساسية.

وتتنوّع أسباب إهدار الجرعات وتشمل قوارير متشققّة وأخطاء في تمييع اللّقاحات وأعطال في ثلاجات التخزين.

وأعطت الولايات المتحدة حوالي 440 مليون جرعة ولقّحت 52 في المئة من سكّانها، وهو رقم كان ممكناً أن يكون أعلى بكثير لولا تردّد جزء كبير من سكّانها.

وتلقّى أكثر من مليون أميركي جرعة ثالثة لتعزيز المناعة، وتسعى البلاد لإتاحة الجرعات الثالثة لجميع السكان بعد ثمانية أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، بدءاً من الشهر الجاري.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 600 مليون جرعة للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، وقد تبرّعت بـ110 ملايين جرعة حتى أوائل أغسطس.