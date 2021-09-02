بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 55 دقيقة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتعزيز جهود المستجيبين المحليين لمكافحة حريق “كالدور”.

وقال البيت الأبيض إن إجراء بايدن هذا يسمح بتنسيق إجراءات الإغاثة في حالات الكوارث من قبل وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).

يذكر أن النيران اشتعلت في سلسلة جبال سييرا نيفادا منذ منتصف أغسطس، ولا تزال تهدد المنازل والشركات بالقرب من بحيرة تاهو، بسبب الرياح العاتية والظروف المناخية الجافة.

هذا واضطر عشرات آلاف السكان للفرار من النيران، وأغلبهم لا يعرفون متى يمكن أن يعودوا، ولا حتى إذا كانوا سيجدون منازلهم سليمة.

ويعمل نحو 15 ألف رجل إطفاء على إخماد الحرائق في الولاية.