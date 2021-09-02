شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند : 14 ألفا و956 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 14 ألفا و956 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 17 ألفا و936 حالة شفاء .

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 234 ألفا و487 حالة، من بينها مليون و 58 ألفا و704 حالات شفاء.

وسجلت تايلاند خلال الـ24 ساعة الماضية 262 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 12 ألفا و103 حالات.