أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
ويشار الى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.
فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 147200 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
ويشار الى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.