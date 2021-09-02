اليوم.. منتخبنا الوطني يبحث عن نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبيَّة

يدخل منتخبنا الوطني مباراة اليوم أمام نظيره الكوري الجنوبي بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، ويقام اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وخاض لاعبو منتخبنا الوطني الحصة التدريبية الأخيرة، أمس الأربعاء، في استاد سيئول، الملعب الرسمي للمباراة، بتواجد جستن ميرام ومهند علي وبقية العناصر، وفي المقابل سيغيب عن لقاء اليوم سعد ناطق وهمام طارق بسبب البطاقات الملونة، وصفاء هادي بداعي الإصابة.

وقال مدرب منتخبنا ادفوكات في المؤتمر الصحفي: إنَّ الكرة الكورية تطورت كثيراً في الأعوام الأخيرة وحالياً لديها أفضل الأسماء، وبالتالي فإنَّ الشمشون يعدّ من أبرز الفرق المرشحة لصدارة المجموعة وله الأفضلية لبلوغ المونديال، بسبب نوعية وإمكانات لاعبيه، مضيفاً أنه وبالرغم من ذلك لن يكون الطريق مفروشاً له بالورود، والمنتخب العراقي قادر على مجاراته.

وبيَّن أنَّ تأخر انضمام اللاعبين المحترفين من أهم المشكلات التي واجهته في مدة التحضيرات، التي لم تكن كافية بسبب قصرها.

ورداً على سؤال يخص اعتماد كرة الشرق الأوسط أسلوب تضييع الوقت أجاب قائلاً: إنه يدرب فريقاً محترفاً يلعب كرة قدم جيدة بعيداً عن هذه الأمور، معرباً عن ثقته بإمكانات الأسود في مباراة اليوم التي تعد مفتاح التأهل لكأس العالم.

بدوره أكد المدافع الدولي علي عدنان جاهزية منتخبنا لمواجهة النمور الكورية، من خلال التحضيرات الأخيرة، واللاعبون عازمون على تقديم مستويات تليق بسمعة الكرة العراقية، والخروج بنتيجة إيجابية تكون حافزاً لهم في بقية مباريات المجموعة.