الهند.. وفاة 5 أشخاص جراء فيضانات عارمة في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء فيضانات عارمة في ولاية أسام بالهند.



وأفاد موقع "تايمز ناو نيوز" الإخباري الهندي بأن السلطات في الولاية أقامت 85 مخيما في 10 مناطق لإيواء المتضررين من الفيضانات.

وأوضح أن الفيضانات تسببت أيضا في تضرر 39 ألفا و500 هكتار من الأراضي المزروعة بالمحاصيل.

وتضرر كذلك آلاف الأشخاص في عدة مناطق من الولاية.