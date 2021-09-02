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شركة “موديرنا” تتقدم بطلب ترخيص لجرعة ثالثة بأمريكا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 58 دقيقة

لقاح موديرنا

تقدمت شركة “موديرنا”، أمس الأربعاء، إلى وكالة الأدوية الأمريكية بيانات أولية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحها ضد في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسل، في بيان: “يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص”، متعهدا أن تظل شركته “تسبق الفيروس بمسافات”.

وأوضح بانسل أن شركته للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية قدمت إلى الوكالة نتائج اختبارات أجريت على ما يقرب من 350 مشاركا تلقوا هذه الجرعة المعززة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.

ولفتت “موديرنا” إلى أن مستويات الأجسام المضادة التي تكافح الفيروس “ضعفت بشكل ملحوظ” بعد “قرابة 6 أشهر” من الجرعة الثانية.

وأضافت أنه “بعد جرعة ثالثة، تمّ الوصول إلى مستوى مماثل من الأجسام المضادة” وهذا الأمر ينطبق على كل الفئات العمرية.

وبالنسبة إلى ردود فعل الأجسام على هذه الجرعة المعززة فهي، حسب ما قاله بانسل، مشابهة للجرعتين الأوليين.

وقالت “موديرنا” إنها ستقدم “في الأيام المقبلة” هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية والهيئات الناظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وكان تحالف “فايزر/بيونتيك” قدم إلى وكالة الأدوية الأمريكية في منتصف أغسطس الماضي بيانات أولية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحهما المضاد لكورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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