كيري يدعو الصين لاتخاذ خطوات إضافية للحد من انبعاث الغازات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، الصين على بذل المزيد من الجهد للحد من انبعاث الغازات والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كيري عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم أمس الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “الوزير كيري أكد على استمرار التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع العالم لمعالجة أزمة المناخ، التي يجب التعامل معها بالجدية والإلحاح المطلوبين، وحث جمهورية الصين الشعبية على اتخاذ خطوات إضافية للحد من الانبعاثات”.

وخيم التوتر على العلاقات بين واشنطن وبكين بسبب الخلافات حول التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، لكن الجانبين حددا أزمة المناخ كمجال للتعاون المحتمل.

وتحصل الصين، أكبر مستخدم للفحم في العالم، على ما يقرب من 60 من احتياجاتها من الطاقة من الفحم، الذي يشكل أكبر مصدر في العالم لغازات الاحتباس الحراري. وتخطط لبناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لكنها تسعى في الوقت ذاته لتقليص استخدامها للوقود الأحفوري على نطاق واسع.

وكان الرئيس جو بايدن، قد أعلن عن هدف لخفض ما يصل إلى 52% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 – ضعف الهدف الذي حدده الرئيس باراك أوباما في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. ويضع هدف 2030 الولايات المتحدة في المركز الأول بين الدول في الطموحات الخاصة بالمناخ.