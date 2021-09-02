انقطاع الكهرباء وتعطل حركة القطارات في أجزاء واسعة من إسبانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تسببت عاصفة مطرية هوجاء في حدوث فيضانات في بعض المدن والمناطق بإسبانيا، وتركت الآلاف دون كهرباء، وأجبرت السلطات على قطع خدمات السكك الحديدية.

واكتسبت العاصفة قوة إضافية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وضربت بقوة مدينة ألكانار الساحلية في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في تغريدة إنه يتضامن مع المناطق المنكوبة، وحث المواطنين على توخي الحذر الشديد واتباع إرشادات خدمات الطوارئ مع توقعات باستمرار الأمطار خلال الليل.

وتحولت شوارع ألكانار سريعا إلى مجار للسيول التي اكتسحت مياهها السيارات والأثاث والأشجار صوب الساحل.

وذكر مسؤولون أن فرق الطوارئ أنقذت العشرات ممن حوصروا في السيارات والمنازل وأماكن التخييم، فيما لم ترد تقارير عن وفيات.