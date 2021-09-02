مصر تعلن دخول الموجة الرابعة من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ ساعتين

قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن الموجة الرابعة من كورونا في مصر قد بدأت.

وأعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية دخول البلاد في موجة رابعة من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف تاج الدين في تصريح لقناة “إم بي سي مصر”: “تخطينا الـ200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا”.

وتابع: “معنى زيادة الحالات بهذا الشكل أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا.. وهناك تزايد في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة”.

وأكد أنه “بالرغم من زيادة إصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات”، مضيفا أن “الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجة الرابعة”.

وفي إطار تشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق أنه مع بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لن يُسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى توزيع لقاح سينوفاك المصري المضاد لفيروس كورونا بجميع المراكز الصحية للتطعيم بلقاح ضد هذا الفيروس، داعية المواطنين إلى التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، لحماية أنفسهم والآخرين.

وأوضحت أنه لن يتم البدء في إعطاء أي جرعات تنشيطية ثالثة من اللقاحات للعاملين بالقطاع الصحي وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، إذ إن الأولوية حالياً لتطعيم مَن لم يتلق اللقاح.

ولفتت إلى أن مصر سوف تنتج نحو 12.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك المصري وسيتم توريد حوالي 5.2 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال شهر سبتمبر/أيلول