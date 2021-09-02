واشنطن ترحب بقرار “أوبك+” زيادة إنتاج النفط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ ساعتين

رحبت الولايات المتحدة بقرار بلدان مجموعة “أوبك+” زيادة إنتاج النفط تدريجيا، وتعهد بحث المجموعة على بذل المزيد لدعم التعافي الاقتصادي.

وقال البيت الأبيض في بيان الأربعاء: “يسعدنا أن تواصل المجموعة الزيادات التدريجية في إنتاج النفط مثلما اتفقت على زيادة الإنتاج في يوليو”.

وأضاف “نواصل المشاورات بلدان أوبك+ بشأن أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي”.

واجتمعت مجموعة “أوبك+”،الأربعاء، لتحديد ما إذا كانت ستلتزم بخطة لضخ 400 مليون برميل يوميا شهريا حتى ديسمبر 2021.

وذكرت مصادر “أوبك+” أن التجمع يتوقع أن تشهد السوق عجزا حتى نهاية 2021. وأبلغت مصادر “أوبك+” بأن الاجتماع سيمدد العمل بالسياسات الحالية على الأغلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي سبعة سنتات لتبلغ 68.57 دولار، بعد تراجعها واحدا بالمئة الثلاثاء بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار “أيدا”.