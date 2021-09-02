كارثة تهدد طهران.. 60% من المباني لا تلبي معايير مقاومة الزلازل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2021 8:17 صباحًا

كارثة جديدة تهدد العاصمة الإيرانية طهران ، حيث أن 60% من المباني لا تلبي المعايير المطلوبة لمقاومة الزلازل.

وأفادت صحيفة “هامشهري” الإيرانية بأن ستة من أصل عشرة مبان في طهران لا تلبّي معايير مقاومة الزلازل وقد تتعرض لأضرار جسيمة في حال وقوع هزة عنيفة.

ونقلت الصحيفة عن رضا كرامي محمدي مدير منظمة الوقاية من الأخطار وإدارتها في بلدية المدينة قوله: “60 في المائة من المباني لا تفي بمعايير مقاومة الزلازل وستتعرض لأضرار جسيمة، و20 في المئة ستدمر كليا في حال وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر”.

وأدلى كرامي محمدي بهذه التصريحات خلال اجتماع للمجلس البلدي دعا خلاله إلى تجديد أقدم المناطق العمرانية في العاصمة في أقرب وقت ممكن للحد من الأضرار في حال وقوع الزلازل.

وتواجه إيران خطرا بسبب صفائح تكتونية تعبرها العديد من الصدوع، وهي منطقة نشاط زلزالي قوي.

وفي مايو 2020 أدت هزة بقوة 4.6 درجة مركزها على مسافة 55 كم من العاصمة إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من عشرين بجروح، علما أن عدد سكان منطقة طهران يبلغ أكثر من تسعة ملايين نسمة.