عاجل.. مقتل جنديين ماليين بانفجار عبوة ناسفة في وسط البلاد

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

قتل جنديان ماليّان وأصيب 6 آخرون بجروحفي وسط مالي من جرّاء عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم العسكرية.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ، مصدر أمني فوله إنّ عبوة ناسفة منزلية الصنع انفجرت لدى مرور شاحنة بيك-آب تابعة للقوات المسلّحة الماليّة قرب قرية دانسان على الطريق بين مدينتي بوني ودوينزتا.

وكانت طريق دوينزتا-بوني نفسها شهدت في 19 أغطسطس /آب مقتل 15 جندياً مالياً وإصابة آخرين بجروح في كمين قالت السلطات إنّ إرهابيين نصبوه.

والعبوات الناسفة المنزلية الصنع هي السلاح المفضّل للإرهابيين ضدّ القوات المالية ونظيرتها الفرنسية والدولية التي تؤازرها، لكنّ العديد من المدنيين يذهبون أيضاً ضحايا لهذه المتفجرات.

وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية في 2012 بأيدي جماعات محلية وإرهابيين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي.

وتشنّ جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدّي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيّين.

وتسبّبت أعمال العنف الإرهابيين وبين مجموعات سكانية وغيرها في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرّغم من تدخّل قوات أممية وأخرى أرسلتها فرنسا ودول أفريقية.