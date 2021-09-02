انت الان تتابع خبر مقاطع فيديو توثق لحظات غرق نيويورك واعلان حالة طوارئ والان مع التفاصيل
— My Mixtapez (@mymixtapez)
من جانبها، كتبت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في تغريدة على تويتر "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة" بعدما أدت آيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.
Current state of New York flooding after getting hit with the aftermath of Hurricane Ida. Stay safe NYC 🙏 pic.twitter.com/1NGixM5XaG— My Mixtapez (@mymixtapez) September 2, 2021
وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن 5 تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي.
— PM Breaking News (@PMBreakingNews)
Breaking: Major flooding in the Park Slope area of Brooklyn, New York, as the remnants of tropical storm Ida affects the area. pic.twitter.com/1GcYKP2G99— PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 2, 2021
كما أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب الإعصار إيدا.
ALERT 🚨 Vehicles literally floating in flood water in Queens, New York City pic.twitter.com/Xd99tYWrE0— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 2, 2021
وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك، ليل الأربعاء الخميس، مع مرور ذيول الإعصار آيدا الذي أودى بحياة 7 أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.
وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرسي وميريلاند، حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عاما وفقد آخر بعدما غمرت أحد المباني، ما رفع عدد ضحايا آيدا إلى 7 قتلى.
وكانت الإدارة الوطنية للطقس (ان دبليو اتش) كتبت الأربعاء: "إنه وضع خطير"، داعية السكان إلى "الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار". وأضافت "احتموا بمأوى الآن. الحطام المتطاير سيشكل خطرا".
وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة. ونشرت إدارة الطقس مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز مما جعل حركة السير مستحيلة.
وأعلن موقع "نوتيفاي نيويورك" أن العديد من الطرق قطعت.
وشهدت مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك أمطارا غزيرة وغمرت المياه العديد من أقبية المنازل خلال دقائق.