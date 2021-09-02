شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسجل الرضيع رسميا حال ولادته خلال سفر الأم لخارج البلاد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، آليه التعامل حال حدوث واقعة الولادة أثناء سفر الأم إلي خارج البلاد، وكيفية تسجيله بمكاتب الصحة.

وتقضي مادة ( 19) من قانون الطفل، بأنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .

ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .

يشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.