تنسيق داخلي.. تحويل معهد وردان للسكة الحديد من متوسط إلى عالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المهندس طه رجب، مدير معهد السكة الحديد للتكنولوجيا بوردان، إنه جار إنهاء الإجراءات لتحويل معهد وردان من معهد متوسط إلى معهد عالي.

وأضاف "رجب"، لمصراوي، أنه من المقرر انتهاء الإجراءات قريبًا والحصول على موافقة وزارة التعليم العالي، ليتحول المعهد من متوسط "دراسة عامين" إلى معهد عالي بنظام دراسة 4 سنوات.

وعن موقف الطلاب الذين انهوا دراستهم في المعهد هذا العام، أكد رجب، أنه سيتم إجراء اختبارات وتنسيق داخلي للراغبين في استكمال الدراسة، بينما سيتم تعيين باقي الطلاب في هيئة السكة الحديد.

ولفت مدير معهد وردان، إلى أنه سيتم زيادة عدد المقبولين بالمعهد هذا العام إلى 200 طالب، وسيكون هناك خيار أمام الطلاب الجدد إما بانتهاء الدراسة عند العام الثاني والحصول على شهادة مؤهل متوسط أو الحصول على مؤهل عالي واستكمال الدراسة لمدة 4 سنوات.

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