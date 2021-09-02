لقاء مرتقب بين بينيت والسيسي في شرم الشيخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 07:08 صباحاً - منذ 7 دقائق

سيلتقي رئيس وزراء إسرائيل بينيت سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قريبا”، وفقا لما ذكرت “وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي “كان” إن اللقاء سيعقد في شرم الشيخ، وأن إسرائيل ومصر اتفقتا على أن يكون علنيا، وليس سريا”.

ولم تحدد “كان” موعد انعقاد اللقاء، مكتفية بالقول إنه سيعقد “في وقت قريب”، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حوله.

وكان نفتالي بينيت قد أعلن في وقت سابق أنه تلقى دعوة للقاء الرئيس المصري.

وفي حال حدوث تلك الزيارة، سيكون بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر رسميا منذ يناير 2011، حيث التقى بنيامين نتنياهو بحسني مبارك في شرم الشيخ.

وفي سياق متصل، يبدأ عباس زيارة رسمية إلى مصر، حيث سيجمعه لقاء قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في القاهرة اليوم الخميس.

وفي وقت سابق قال مسؤول فلسطيني إن اللقاء يهدف إلى تنسيق المواقف قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم”، فيما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية أن الاجتماع يستهدف بناء موقف عربي موحد حيال استئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.