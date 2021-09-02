نائب بحزب الخير التركي المعارض يهاجم أردوغان وحكومته

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

تساءل رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخير التركي المعارض، لطفو توركان، عن أسباب إصرار حكومة حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، على تشغيل مطار كابول، وقال، «لماذ تصرون على ذلك؟».



ووفقًا لما ذكره موقع «دوفار» التركي، أشار توركان في مؤتمر صحفي، بإسطنبول، ، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكملت عملية الانسحاب من أفغانستان، ولكن حكومة حزب العدالة والتنمية مصرة على البقاء في المستنقع.

يذكر أن المعارضة التركية تهاجم أردوغان وحكومته بشكل مستمر بسبب السياسات التي أدت لتدهور الاوضاع بتركيا.