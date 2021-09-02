شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات كورونا في نيوزيلندا والسلطات تكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات النيوزيلندية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 اليوم الخميس سجلت تراجعا، موضحة أن هذا التراجع مؤشراً على أن الإغلاق المفروض على مستوى البلاد يحقق نجاحا، في الحد من انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وسجلت السلطات 49 حالة إصابة جديدة، اليوم الخميس، جميعها في أوكلاند، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في هذا التفشي إلى 736، فيما قال المدير العام للصحة في نيوزيلندا، أشلي بلومفيلد، في مؤتمر صحفي، أن "الأرقام الأخيرة مشجعة وتظهر أن إجراءات الإغلاق الخاصة بالمستوى الرابع تؤتي ثمارها".