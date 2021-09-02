شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحث الصين على بذل المزيد لخفض الانبعاثات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري حث الصين على بذل المزيد، من الجهد، للحد من الانبعاثات، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء بشأن تغير المناخ العالمي.

وذكر المتحدث إن "الوزير كيري أكد على استمرار التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع العالم، لمعالجة أزمة المناخ والتي يجب التعامل معها بالجدية والإلحاح المطلوبين، وحث جمهورية الصين الشعبية على اتخاذ خطوات إضافية للحد من الانبعاثات".