100 خبير دولي لمراقبة الانتخابات المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن لائحة الهيئات والمنظمات الدولية التي ستقوم بمراقبة انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل.

واعتمد المغرب 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 مراقب للقيام بعملية مراقبة الانتخابات، بحسب بيان للمجلس.

وسيقوم المراقبون التابعون لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية؟

وتتوزع الهيئات المعتمدة على بلدان أفريقية وأوروبية وآسيوية أيضاً، والتي ستتولى مهمة المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

ويتعلق الأمر بكل من “الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا” و”المنظمة الدولية للفرنكوفونية” و “الغرفة المدنية الروسية” و “مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا” و(آفاق جديدة) و “المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري بالسنغال”.

بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتواصل في بوركينافاسو، والمركز الإفريقي للوقاية من النزاعات، ودائرة أوجين دولا كروا”، و”شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان” وغيرها.

عربيا، تم اعتماد “جامعة الدول العربية” و”البرلمان العربي و”الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

كما تم اعتماد ممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط، وتحديداً المفوضية الأوروبية وسفارات بريطانيا وكندا وهولندا.

وستنظم مؤتمرات صحفية للمراقبين الدوليين سيتم خلالها تسليط الضوء على الترسانة القانونية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وقانون الملاحظة.



يُذكر أنه قد تم اعتماد أكثر من 4600 مراقب ومراقبة يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.