مسلحون يخطفون أكثر من 70 طالباً في ثانوية شمال-غرب نيجيريا

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لاغوس: قالت الشرطة النيجيرية إن مسلحين خطفوا الأربعاء أكثر من 70 تلميذا من مدرسة ثانوية في شمال غرب نيجيريا، في أحدث عملية خطف ضمن سلسلة طويلة استهدفت مدارس.

وأوضح الناطق باسم شرطة الولاية في بيان أن المهاجمين اقتحموا صباحا المدرسة الثانوية قرب مارادون في ولاية زامفارا وخطفوا 73 تلميذا.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها زيادة في عدد الهجمات وعمليات النهب والخطف الجماعي من قبل مجموعات إجرامية معروفة محليا باسم "قطاع الطرق". وخلال العام الحالي، خطفت هذه العصابات نحو ألف تلميذ للحصول على فديات، وقد أطلق سراح معظمهم بعد مفاوضات لكن مئات ما زالوا محتجزين في معسكرات في الغابات.

وأضاف الناطق محمد شيهو ان "عملية الخطف جاءت بعد اقتحام المدرسة من قبل اعداد كبيرة من قطاع الطرق المسلحين".

وقال إن فرق إنقاذ تابعة للشرطة تعمل مع الجيش لمحاولة إطلاق سراح التلاميذ.

ولطالما كانت الولايات الشمالية الغربية والوسطى في نيجيريا مسرحا للاعتداءات بين رعاة رحل ومزارعين محليين بسبب خلافات على المياه والأرض.

لكن العنف تصاعد بشكل حاد مع ظهور عصابات إجرامية كبيرة تسرق الماشية وتغزو القرى وتنهبها وتختطف أشخاصا من أجل الحصول على فدية.

ويتعرض الرئيس محمد بخاري لضغوط بسبب انعدام الأمن فيما شنت القوات المسلحة غارات عسكرية وضربات جوية على معسكرات للعصابات لكن المسلحين واصلوا هجماتهم.