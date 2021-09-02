البرلمان البريطاني "يشوي" وزير الخارجية!

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"الخليج 365" من لندن: قاتل وزير الخارجية البريطاني بعنف دفاعا عن وظيفته وعن الحكومة خلال استجواب ساخن له من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم حول أفغانستان، اليوم الأربعاء.

ومع اعترافه بأن المملكة المتحدة "قد علقت" بسرعة سقوط كابول، حيث كانت أجهزة الاستخبارات أنه ممكن الحدوث حتى نهاية العام، تعرض دومينيك راب لانتقادات مؤخرًا لتفويته فرصة مكالمة هاتفية إلى وزير خارجية أفغانستان حيث سقطت البلاد تحت سيطرة طالبان، حيث كان في إجازة.

ويأتي استجواب وزير الخارجية مع شكاوى من عدد من الرعايا البريطانيين في أفغانستان الذين يزعمون أن وزارة الخارجية خذلتهم أو تخلت عنهم وهم في أمس الحاجة إلى المغادرة.

وقال دومينيك راب إن الحكومة ليست واثقة من أنها تعرف عدد الأشخاص المؤهلين للقدوم إلى المملكة المتحدة الذين بقوا في أفغانستان. مشيرا إلى أنه تم إجلاء حوالي 15000 شخص منذ سقوط البلاد في أيدي طالبان.

وفي حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية، كشف وزير الخارجية أنه سيغادر المملكة المتحدة بعد الإجابة على أسئلة النواب للسفر إلى المنطقة القريبة من أفغانستان، لإجراء محادثات بشأن أولئك الذين تخلفوا عن الركب من المواطنين البريطانيين.

قناة خاصة

وكشف راب عن وجود "قناة خاصة رفيعة المستوى" بين أفغانستان وباكستان، تسهلها المملكة المتحدة، منذ أوائل عام 2019. وأخبر النواب أنه أشرف على ذلك "بشكل مباشر".

وأضيف وزير الخارجية أنه عقد أكثر من 40 اجتماعًا أو مكالمة كانت أفغانستان على جدول الأعمال خلالها بين منتصف مارس و30 أغسطس. وقال إن هذا يعمل بمعدل يوم واحد على الأقل كل أربعة أيام.

واعترف راب لأعضاء البرلمان "بوضوح" أنه لا يوجد دعم لـ "المناطق الآمنة" التي يتم فرضها عسكريًا في أفغانستان، وذلك في رد على تساؤل النائبة المستقلة كلوديا ويب عن العمل الجاري مع الأمم المتحدة لإنشاء "مناطق آمنة" للأقليات داخل أفغانستان، مثل الأقليات الدينية أو أفراد مجتمع الميم.

وقال راب إنه يشاطره هذه المخاوف، لكنه يضيف مناطق آمنة أو مناطق حظر طيران سيتطلب تطبيقًا عسكريًا. وأضاف: "من الواضح أن هذا ليس شيئًا مقترحًا في الوقت الحالي".

وقال وزير الخارجية: "من الصعب للغاية أن ترى كيف سيكون ما تقترحه بشكل مفهوم قابلاً للتطبيق في غياب الالتزام السياسي ولا أرى أن هناك دعمًا له في الوقت الحالي."

مزاعم

وأضاف أنه سيحقق في مزاعم موظفي السفارة الذين طلبوا من الناس القدوم إلى المطار يوم تفجير داعش في خراسان خارج المطار.

وقال وزير الخارجية إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في أعقاب معلومات استخباراتية كانت هناك هجوم وشيك، بما في ذلك تغيير نصيحة السفر في الليلة السابقة، ووقف مطالبة المدنيين بالحضور إلى المطار ونقل موظفي الدعم بعيدًا عن فندق البارون.

وقال إنه اطلع على التقرير الإعلامي وسيحتاج إلى "التحقيق فيه".

وخلال الاستجواب، سأل رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية توم توجندهات عما إذا كان جميع الذين تم استدعاؤهم للإخلاء، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، ما زالوا مؤهلين للمجيء إلى المملكة المتحدة.

ورد وزير الخارجية بالقول: "المسألة التي يتعين علينا التوفيق بينها فيما يتعلق بالمواطنين غير البريطانيين هي الفحوصات الأمنية قبل وصول الأفراد إلى دولة ثالثة حيث يُتوقع منهم تلقائيًا العودة إلى ديارهم".

الدعم الأميركي

ويقول راب إن المملكة المتحدة "يجب أن تعترف بأن" الدعم المحلي الأميركي للتدخل العسكري "قد تضاءل"، وذلك في رد على سؤال للنائب المحافظ بوب سيلي عما إذا كان بإمكان المملكة المتحدة فعل المزيد لتشكيل تفكير الولايات المتحدة عندما كان دونالد ترامب يوافق على صفقة مع طالبان.

كما سأل النائب عما إذا كان لا يزال بإمكان المملكة المتحدة الوثوق بأمريكا كشريك عالمي. وقال راب إن المملكة المتحدة "يجب أن تدرك أن الدعم المحلي في الولايات المتحدة لهذا النوع من التدخلات قد تضاءل".

وقالت النائبة المستقلة كلوديا ويب إن الأمر "لا يبدو ذا مصداقية" حيث كان السيد راب "مفقودًا في العمل" خلال 18 شهرًا كان على المملكة المتحدة الاستعداد للانسحاب من أفغانستان، وسألت الوزير: "هل أنت الشخص الذي سيقودنا إلى الأمام وهل ستفكر الآن في موقفك مرة أخرى؟".

ورد راب بالقول إنه يستطيع "فهم" سبب رغبة السيدة ويب "في استخدام هذه اللجنة للحديث عن السياسة في هذا". وفي حين أن وزير الخارجية يعترف بأن "هناك الكثير من الدروس التي يمكن تعلمها" حول كيفية "تأثر" الحكومة بوتيرة استيلاء طالبان على السلطة، إلا أنه يقول إن هذه كانت وجهة نظر مشتركة للكثيرين - بمن فيهم "الأفغان العاديون".

نافذة الاخلاء

ويقول راب إن المملكة المتحدة "ليست وحدها" في الضغط على الولايات المتحدة لتمديد نافذة الإخلاء، وذلك في رد على تساؤل النائب العمالي نيل كويل الذي قال إن راب يصف الولايات المتحدة بأنها أقرب حليف للمملكة المتحدة، لكنهم رفضوا طلبًا بريطانيًا لتمديد جهود الإجلاء في كابول.

وسأل النائب كويل: لماذا "بريطانيا العالمية" "معزولة للغاية مقارنة ببريطانيا العظمى في عهد مارغريت تاتشر أو توني بلير؟". وأجاب راب: "لا أعتقد أننا كنا وحدنا في محاولة رؤية المرونة التي كانت موجودة لتوسيع النافذة مع الولايات المتحدة".

وبالانتقال إلى موضوع المساعدات الإنسانية، قال وزير الخارجية إنه يريد إيصال المساعدات إلى "من هم في أمس الحاجة إليها". لكنه قال إن استمرار تعاون طالبان سيكون "حاسمًا لشريان الحياة الإنساني".

نوه راب إلى إن عملية الإجلاء، التي شهدت قيام أعضاء من طالبان بالمساعدة في توفير الأمن خارج المطار، أظهرت أنهم قادرون على التواصل مع القوات الغربية.

ومع ذلك، يقول إنه "من المهم وضع مزيد من الاختبارات والحكم عليها".

دعوات استقالة

يذكر أنه منذ أن سيطرت طالبان على البلاد في أغسطس، واجه وزير الخارجية تدقيقا بشأن طريقة تعامله مع الوضع، وصدرت دعوات لاستقالته من قبل نواب المعارضة بعد أن تبين أنه لم يكن متواجدًا لإجراء مكالمة هاتفية بشأن إجلاء المترجمين الفوريين أثناء وجوده في عطلة في جزيرة كريت.

وقال راب لاحقًا إنه "بعد فوات الأوان" لم يكن ليذهب بعيدًا، لكنه نفى الاتهامات بأنه "يتسكع على الشاطئ" ووصفها بأنها "هراء". وطلبت لجنة الشؤون الخارجية منه تحديد مواعيده بدقة خلال اجازته، لكنه رفض الإجابة، قائلاً إن خط الاستجواب هو "رحلة صيد".

