اليوم.. "الأوقاف" توزع 16 طن لحوم أضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - توزع وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، نحو 16 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "أسيوط - البحيرة - الإسكندرية - شمال سيناء"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع السادس من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 720 طنًّا من اللحوم بمحافظات "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس - بورسعيد - البحر الأحمر- الوادي الجديد - مطروح".

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأوضحت أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.