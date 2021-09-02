شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة هوجاء تضرب إسبانيا وتخلف خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاعت عاصفة مطرية هوجاء الفوضى في عدة مناطق في إسبانيا وتسببت في فيضانات ببعض المدن، فيما تركت الآلاف دون كهرباء، وأجبرت السلطات على إغلاق بعض الطرق وخدمات السكك الحديدية.

واكتسبت العاصفة قوة إضافية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بينما ضربت بقوة مدينة ألكانار الساحلية في إقليم قطالونيا شمال شرق البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث في تغريدة، تضامنه مع المناطق المنكوبة، وحث المواطنين على توخي الحذر الشديد واتباع الإرشادات، مع إعلان الطوارئ وسط توقعات باستمرار الأمطار خلال الليل.

وتحولت شوارع ألكانار سريعا إلى مجار للسيول، التي اكتسحت مياهها السيارات والأثاث والأشجار صوب الساحل، فيما قال مسؤولون إن فرق الطوارئ أنقذت العشرات، ممن حوصروا في السيارات والمنازل وأماكن التخييم، ولم ترد تقارير عن وفيات.