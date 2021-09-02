شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 28 إصابة بكورونا والإجمالي 94926 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ارتفاعا من 19 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن جميع الحالات وافدة من الخارج باستثناء حالة واحدة منقولة محليا، مقابل صفر حالات محلية في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة، إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 بعد أن كانت 13 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي حتى أول سبتمبر أيلول، إلى 94926 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.