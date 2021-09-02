قمر الذرة.. تفاصيل 8 ظواهر فلكية تشهدها سماء مصر والعالم خلال سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل 8 ظواهر فلكية تشهدها سماء مصر والعالم خلال شهر سبتمبر الجاري.

واستعرض تادرس، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أهم هذه الظواهر، والتي يبدأ أولها السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر بظاهرة باقتران هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) في برج السرطان، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 22 من نفس الشهر، بالاعتدال الخريفي، حيث تكون الشمس عمودية مباشرة على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية.

4 سبتمبر

اقتران هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) الموجود في برج السرطان، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران باتجاه الشرق في الثالثة صباحا وحتى شروق الشمس، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير.

5 سبتمبر

اقتران كوكب الزهرة مع نجم السنبلة (سبيكا) الموجود في برج العذراء، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروب المشهد في الثامنة إلا الربع مساء تقريبا وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية هي 4 ، 5 ، 6 سبتمبر.

7 سبتمبر

القمر الجديد (محاق سبتمبر)، ولن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم، حيث أن القمر يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريباً وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة.

14 سبتمبر

نبتون في المقابلة مع الشمس، حيث يكون الكوكب الأزرق البعيد نبتون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، ويضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير نبتون، علما بأنه يُرى كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.

14 سبتمبر

عطارد في أكبر استطالة، حيث يكون كوكب عطارد في أكبر استطالة شرقية له تبلغ 26.8 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

16 -17 -18 سبتمبر

اقتران القمر مع زحل والمشتري، حيث يتراءى الثلاثة أجرام متقاربين لمدة ثلاثة ليال متتالية باتجاه الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس مباشرة وحتى الثانية والنصف من فجر اليوم التالي، إلا أن القمر يكون أقرب إلى كوكب زحل يوم 16 سبتمبر، كما يكون أقرب إلى كوكب المشتري يوم 18 سبتمبر.

21 سبتمبر

اكتمال القمر (بدر سبتمبر)، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

أما وقت البدر الكامل فسيكون في 21 سبتمبر، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم Harvest Moon أي البدر الذي يحدث قبل وقت الاعتدال الخريفي.

22 سبتمبر

الاعتدال الخريفي، ويحدث ذروة الاعتدال الخريفي لهذا العام في هذا اليوم حيث تكون الشمس عمودية مباشرة على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية.

ويكون الاعتدال الخريفي، في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الإنقلاب الشتوي (ذروة الشتاء)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار، وأن مسار حركة الشمس في السماء يميل جنوبا.

وأشار تادرس، إلى أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيرا.

أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.