هل حددت السعودية مـهـن معينة للسفر والعودة مرة أخرى إلى أراضيها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

مع إعلان المملكة العربية السعودية، فتح الطيران المباشر لمصر، بدأ العديد من المصريين راغبي السفر، في البحث عن شروط السفر واللقاحات المعتمدة، للعودة مرة أخرى إلى المملكة والعمل من جديد.

وقال مصدر حكومي، إن المملكة العربية السعودية، سمحت للفئات التي حصلت على جرعتين من لقاح "كورونا" بالمملكة، السفر والعودة مرة أخرى إلى أراضيها، ويشمل القرار جميع المهن والحرف.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن قرار الممكلة لم يذكر مهن أو حرف بعينها، لكنه اشترط الحصول على لقاح كورونا قبل مغادرة المملكة، ما يعني أن القرار يشمل كل المهن التي كانت تعمل قبل قرار حظر الطيران بين البلدين، نتيجة جائحة كورونا.

وأشار إلى وجود عدد من الفئات المسموح لها بالسفر للأراضي السعودية دون توقف ومنهم العاملين بالقطاع الصحي (الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وفني التحاليل والأشعة)، رغم قرار الحظر وتوقف حركة الطيران بين مصر والسعودية، في شهر فبراير الماضي لعام 2021.

وتابع: "قرار السماح للعاملين في المنظومة الصحية بالسفر إلى المملكة، أمر مفروغ منه طبعا.. دول بيدخلوا المملكة سواء كان الطيران معلق أو لا.. والقرار محددش مـهـن بعينها، لكن قال اللي واخد جرعتين في السعودية قبل الحظر يرجع بس".

وعن عقوبة المخالف للتعليمات، قال المصدر، إن المخالف لتعليمات الإجراءات الاحترازية السعودية يتعرض للترحيل والغرامة المالية التي قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودي، مشددا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات والتعليمات.

ورفعت السعودية، مؤخرا تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم، واشترطت على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة PCR لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ويسري القرار على كافة المصريين المتواجدين حاليا بمصر الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة، على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

ودعت المديرية العامة للجوازات السعودية، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة، من غير المواطنين السعوديين من المحصنين وغير المحصنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا، قبل وصولهم إليها للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وحددت المملكة، اللقاحات المعتمدة أمام الراغبين في السفر والدخول إلى أراضيها وتشمل (فايزر بيونتك، وموديرنا، وأكسفورد استرازينكا، وجونسون آند جونسون، وسينوفارم، وساينوفاك).

من ناحيتها، أتاحت وزارة الصحة والسكان، للمواطنين الراغبين في السفر وحصلوا على لقاح غير معتمد بإحدى الدول خاصة للقاحات "سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك V"، الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المعتمد دوليا تسهيلًا عليهم

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