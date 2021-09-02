الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في «الكسارة» بمأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية مواقع جديدة في جبهة «الكسارة» بمحافظة مأرب وكبدوا ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهتي «رحبة» و«المشجح» بذات المحافظة، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وإسقاط 4 طائرات مفخخة مسيرة أطلقتها الميليشيات الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

ونجحت قوات الجيش مسنودة بمقاتلي القبائل، في تحرير مواقع جديدة في محافظة مأرب شرقي اليمن، إثر هجوم عكسي ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر ميداني، بأن الجيش والقبائل، حرروا عدّة مواقع في جبهة «الكسارة» وأوقعوا العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

ودمر سلاح المدفعية 3 أطقم تحمل تعزيزات حوثية، في وقت دمر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها، كما استعاد الجيش طقمين تابعين للميليشيات بما عليهما من عتاد وأسلحة متوسطة وخفيفة وكمّيات من الذخائر المتنوعة.

كما كبد الجيش اليمني ومقاتلي القبائل أمس، الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة رحبة.

وقال مصدر عسكري: إن المعارك التي خاضها الجيش ورجال القبائل خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد. وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وآليات الميليشيات في محيط الجبهة وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما نفّذ الجيش اليمني ومقاتلو القبائل أمس، كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر الميليشيات في جبهة «المشجح» غرب مأرب، وأسفر الكمين عن مصرع كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصراً حوثيًا.

وشنت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف تحركات الميليشيات في الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح.

ويخوض الجيش اليمني معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الرابع على التوالي، على امتداد جبهات القتال جنوب غرب محافظة مارب.

في غضون ذلك، أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وإسقاط 4 طائرات مفخخة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف قوله إن «التصعيد العدائي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة يستهدف المدنيين والأعيان المدنية».

وأكد التحالف مجدداً أنه ينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

إلى ذلك، لقي 4 من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب اخرين بنيران الجيش اليمني شمال وغرب مدينة تعز. وأفاد مصدر عسكري أن أفراد من الجيش اليمني قتلوا عنصرين من الميليشيات وأصابوا أخرين في عملية تسلل الى أحد مواقع الميليشيات في جبهة «عراعر» شمال المدينة كما قتل إثنين من عناصر الميليشيات باستهدافهم بنيران الجيش في جبهة «الضباب» غرب مدينة تعز.

وفي السياق، قصفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية في محيط «معسكر التشريفات وجوار القصر وفرزة صنعاء» شرق المدينة.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية أمس، سقوط قذائف أطلقها مسلحون حوثيون على أحياء سكنية في مدينة تعز.

وقالت المصادر: إن مسلحين حوثيين أطلقوا عدداً من القذائف على أحياء «الشماسي والحوض»، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وتضرر عدد من المنازل والممتلكات.

وفي سياق آخر، استطاع أحد الأشخاص في العاصمة صنعاء الإفلات من ميليشيات الحوثي بعد ساعات من مقاومته لحملة ضده من عشرات العناصر استخدموا خلالها قذائف «آر بي جي» للاستيلاء على قطعة أرض تخصه.

وأفادت مصادر محلية، أمس، أن فضل الصايدي تمكن من الفرار، إثر مقاومته وعدد من مرافقيه حملة حوثية، عززتها بمئة من مسلحيها على متن 10 أطقم.

جرى ذلك بعد مقاومته أمس الأول، لمدة 5 ساعات دفاعا عن أرضية مملوكة له في حي سكني غرب العاصمة.

وقالت المصادر إن الميليشيات التابعة لإيران استخدمت في حملتها صواريخ «لو» وقذائف «آر بي جي» ورشاشات متوسطة وخفيفة، أحرقت منزل الصايدي قبل اقتحامه وفرض طوق أمني على الحي بحثا عنه.

وأسفرت الاشتباكات من ناحية الميليشيات عن مقتل ثلاثة بينهم مشرف الأراضي ومدير قسم 22 مايو، إضافة إلى 8 جرحى إصابة جميعهم خطيرة.

وكان مسلحون حوثيون ومعهم مدير قسم شرطة 22 مايو ومشرف الأراضي التابع لهم، حاولوا الاستيلاء بالقوة على الحوش، وتبادل الطرفان إطلاق النار لساعات، فتم طلب التعزيز بأكثر من 100 فرد و10 أطقم.