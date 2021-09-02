شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يختطفون 100 طالب ومدرس في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختطف مسلحون أكثر من 100 طالب ومدرس بمدرسة ثانوية حكومية بمدينة مارادون، في محافظة زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا.

وأوضحت مصادر إعلامية نيجيرية أمس، أن المسلحين اقتحموا المؤسسة التربوية وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي واختطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المدرسين.

وأفاد مسؤول الشرطة في زامفارا، أيوبا الكانا، في تصريح صحفي أن المحافظ بيللو ماتاواللي أصدر أمرا بإغلاق جميع المدارس إلى أجل غير مسمى، عقب اختطاف الطلاب والمدرسين، إلى جانب إعلان حظر التجوال في 13 منطقة بالمحافظة.