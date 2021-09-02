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«العمل الدولية»: 4 مليارات شخص يفتقرون إلى الأمان الاجتماعي

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الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة العمل الدولية من أن أكثر من أربعة مليارات شخص ‏يعيشون دون أي حماية اجتماعية على الإطلاق، مسلطة الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد ‏‏- 19 إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 30 في المائة.‏

ودعا المدير العام للمنظمة غاي رايدر في بيان صحفي اليوم، البلدان إلى توسيع شبكات الأمان ‏الاجتماعي على نطاق أوسع بكثير مما تفعله الآن، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستساعد العمال ‏والشركات على مواجهة التحديات الجديدة.‏

وأفاد أن هذه لحظة محورية لتسخير الاستجابة للجائحة من أجل بناء جيل جديد من أنظمة الحماية ‏الاجتماعية القائمة على الحقوق، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحمي هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ‏ويمنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل. ‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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