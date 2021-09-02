شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الدولية»: 4 مليارات شخص يفتقرون إلى الأمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة العمل الدولية من أن أكثر من أربعة مليارات شخص يعيشون دون أي حماية اجتماعية على الإطلاق، مسلطة الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد - 19 إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 30 في المائة.
ودعا المدير العام للمنظمة غاي رايدر في بيان صحفي اليوم، البلدان إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي على نطاق أوسع بكثير مما تفعله الآن، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستساعد العمال والشركات على مواجهة التحديات الجديدة.
وأفاد أن هذه لحظة محورية لتسخير الاستجابة للجائحة من أجل بناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحمي هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ويمنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل.