شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الدولية»: 4 مليارات شخص يفتقرون إلى الأمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة العمل الدولية من أن أكثر من أربعة مليارات شخص ‏يعيشون دون أي حماية اجتماعية على الإطلاق، مسلطة الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد ‏‏- 19 إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 30 في المائة.‏

ودعا المدير العام للمنظمة غاي رايدر في بيان صحفي اليوم، البلدان إلى توسيع شبكات الأمان ‏الاجتماعي على نطاق أوسع بكثير مما تفعله الآن، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستساعد العمال ‏والشركات على مواجهة التحديات الجديدة.‏

وأفاد أن هذه لحظة محورية لتسخير الاستجابة للجائحة من أجل بناء جيل جديد من أنظمة الحماية ‏الاجتماعية القائمة على الحقوق، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحمي هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ‏ويمنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل. ‏