شكرا لقرائتكم خبر عن العراق مهدد بنقص خطير في الكهرباء مع قطع إيران للغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الكهرباء العراقية أمس الأربعاء إن إمدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليونا إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يوما ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.

وذكرت الوزارة في بيان أن خفض إمدادات الكهرباء الإيرانية أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية نحو 5500 ميجاوات.

وقالت الوزارة إنها على اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة الإيرانية في بغداد لتوضيح أسباب الخفض.

ومددت واشنطن مرارا لمدة 90 أو 120 يوما إعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات طاقة من إيران.

وتصر الولايات المتحدة على أن يعمل العراق، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، صوب تحقيق الاكتفاء الذاتي كشرط لاستثناء واردات الطاقة الإيرانية إلا أن بغداد تواجه صعوبة في ذلك لأسباب من بينها أسعار النفط المنخفضة.

من جهة أخرى ألقت قوات الأمن العراقية القبض على شخص متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومسؤول عن نقل الأسلحة والعتاد للدواعش في محافظتي كركوك وصلاح الدين العراقيتين. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أمس، أن الشخص المذكور مطلوب قضائيًا وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وأنه اعترف أثناء التحقيق بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وعمله مع المفارز والسيطرات الإرهابية على استهداف منتسبي الأجهزة الأمنية، ومشاركته في هجومين مع إرهابيين آخرين على القطعات الماسكة لمصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين.