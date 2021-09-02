شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة «طالبان» غير المشروعة.. معضلة الغرب في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «بوليتيكو»: إن المخدرات تشكل معضلة للغرب في أفغانستان.

وبحسب تقرير للمجلة، تعهدت حركة طالبان بالتخلي عن زراعة الخشاش في أفغانستان وإنهاء اعتمادها على تجارة المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: إن إنهاء الاعتماد الأفغاني على الدخل من المخدرات لن يكون عملا سهلا، تعتبر تجارة الأفيون جزءا حيويا من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحافظ زراعة الخشخاش على الأرواح وسبل العيش في معظم المقاطعات.

وتابع: بالنسبة لبريطانيا وحلفائها الغربيين، فإن هذا تحد يوازن بين فوائد وقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى بلدانهم مع مشاكل التعامل مع حكومة الأمر الواقع التي يحتمل أن تكون وحشية ولها سجل مروع في مجال حقوق الإنسان.

وأردف: علاوة على ذلك، قد يؤدي الفشل في وقف تدفق المخدرات بشكل فعال إلى تدخل دول مثل الصين وروسيا.

ومضى يقول: هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها طالبان والحكومات الغربية هذا اللغز، تمكنت طالبان من قمع إنتاج المخدرات بين عامي 2000 و2001، خلال فترة حكمها السابقة، خفضت محصول الأفيون بأكثر من 90%، وفقا لمسح أجرته الأمم المتحدة، لكن ذلك جاء بعواقب وخيمة على قبضة الحركة على السلطة.

وتابع: بالنسبة للمبتدئين، فإن الآمال في أن هذه الخطوة ستؤدي إلى اعتراف دبلوماسي من الدول العالمية لم تسفر عن شيء عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات جديدة بسبب حماية طالبان لأسامة بن لادن بعد 11 سبتمبر.

ونوه بأن الأمر الأكثر إشكالية بالنسبة إلى طالبان هو أن القضاء على سبل عيش عدد لا يحصى من المزارعين أدى إلى تقليص الدعم الذي تحظى به محليا.

وأردف: واجه المتشددون تمرد الفلاحين، وعانوا من نقص في الدعم عندما غزا الحلفاء الغربيون البلاد في 2001، مما أطاح بهم من السلطة.

ومضى يقول: يجادل البعض بأن «طالبان» سقطت في 2001 لأن الحملة على المخدرات أضرت بعائداتها الضريبية، لكن جوناثان جودهاند، الأستاذ في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، قال: إن ذلك كان مضللا.

ونقل عن جودهاند قوله: لقد كانت السياسة محيطة بالأمر، حيث كان الضغط بين الفلاحين متزايدا، هذه المرة، يبدو أن الحركة تعلمت الدرس، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له بعد السيطرة على كابول: «إن أفغانستان لن تصبح دولة لزراعة الأفيون بعد الآن»، لكن تعهده جاء بصحبة طلب المساعدة من المجتمع الدولي.

وتابع: هناك جدل حول مدى تورط طالبان في تجارة المخدرات، ولكن وفقا للأبحاث، تعتمد الحركة على الضرائب من التجارة القانونية أكثر من تلك الموجودة في السوق السوداء.

وأردف: بدلا من ذلك، ستكون هناك حاجة إلى أموال من الحكومات الغربية لمساعدة المجتمعات الأفغانية الفقيرة على التخلص من المخدرات كمصدر موثوق للدخل.

وأضاف: الفوضى الحالية في البلاد هي وصفة لمزيد من الازدهار في تجارة المخدرات، حيث إن الوضع السياسي غير المستقر هو أرض خصبة لتفاقم الأسواق السوداء.

ونقل عن جودهاند قوله: إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات لن يكون من أولويات أي طرف في المستقبل القريب، لذلك سوف تنمو.

وتقول جوليا بوكستون، الأستاذة في سياسة الأدوية في جامعة مانشستر: الدرس الكبير الذي تعلمناه من مشاريع التنمية البريطانية بأفغانستان هو أنه لا يمكنك التعامل مع اقتصاد الأفيون بمعزل عن الآخرين، ومحاولة مكافحة تجارة الأفيون عبر وكالات الإغاثة دون التعامل مع طالبان باعتبارهم الحكام الفعليين لأفغانستان يمكن أن يتسبب في ضرر أكثر مما ينفع.