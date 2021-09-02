شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يدعو المجتمع الدولي إلى محاكمة قادة الحوثي كمجرمي حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي إلى تقديم قادة ميليشيا الحوثي لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وقال إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في تجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة والزج بهم في محارق موت مفتوحة بمختلف جبهات القتال، وأن «مشهد تشييع أحد المهاجرين الإثيوبيين والذي بثته قناة (المسيرة الحوثية) يؤكد ذلك.

وأضاف معمر الإرياني: إن عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار الإرياني إلى أن تعمد الميليشيا استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالترغيب والترهيب، لتعويض خسائرها المتصاعدة جراء مغامراتها العسكرية في محافظة مأرب، وفشل حملات الحشد والتعبئة التي تنظمها نتيجة عزوف أبناء القبائل عن الالتحاق في صفوفها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية بإدانة تجنيد ميليشيا الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستخدامهم في أعمال قتالية، وملاحقة المسؤولين من قيادات الميليشيا وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

تحرير مواقع

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو لاقتحام قوات الجيش الوطني مواقع ميليشيا الحوثي، في جبهات غرب مأرب.

ويظهر الفيديو قوات الجيش اليمني تتقدم وتحرر مواقع جديدة وملاحقة عناصر الميليشيات الانقلابية، التي تفر على وقع ضربات الجيش والمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني على موقعه في «تويتر» مقطعا أظهر المعارك الليلية العنيفة بين الجيش الوطني وعناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية بجبهة الكسارة غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

تدمير تعزيزاتوأضاف إن مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها وأن أبطال الجيش استعادوا طقمين تابعين للميليشيا بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

مقتل عناصر

وفي تعز لقي أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون بنيران الجيش الوطني شمال وغرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن أفرادًا من الجيش الوطني قتلوا 2 من عناصر الميليشيات وأصيب آخرون في عملية تسلل إلى أحد مواقع الميليشيات في جبهة عراعر شمال المدينة، كما قتل 2 من عناصر الميليشيات باستهدافهم بنيران الجيش الوطني في جبهة الضباب غرب مدينة تعز.

إلى ذلك قصفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية في محيط معسكر التشريفات وجوار القصر وفرزة صنعاء شرق المدينة.