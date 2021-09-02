شكرا لقرائتكم خبر عن «موسى» تدعو إلى إقصاء الغنوشي من المشهد السياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى إن إنهاء تنظيم الإخوان الإرهابي في بلادها مرهون بسحب الثقة من رئيس البرلمان ومؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإقصائه تماما من المشهد السياسي التونسي.

وفي مقابلة تليفزيونية قالت موسي إن الوضع الحالي ظاهريا يوضح أن تونس تخلصت من الإخوان، لكن الحقيقة أن الإخوان ما زالوا يتحكمون في مفاصل الدولة.

وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر من إعادة تدوير تنظيم الإخوان، مشددة على أن التنظيم الإرهابي يستغل الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد للمراوغة والإفلات من المحاسبة في اتهامه في ملفات تتعلق بالفساد والاغتيالات وتشكيل جهاز سري وإرسال الشباب لبؤر التوتر في الخارج.

وطالبت بسرعة محاسبة الإخوان وفتح ملفات الفساد الكبرى المتورط فيها عدد من قيادات الجماعة والتي أضرت بالاقتصاد ومالية الدولة.

وأعربت عن أسفها لما وصفته محاولة إبعاد الحزب الدستوري الحر من المشهد السياسي التونسي على الرغم من دوره في فضح مخططات الإخوان. ونوهت بأن أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبها يتعرضون لتهديدات من خلال فتح تحقيقات ضد بعضهم بناء على شكاوى خلال معارضتهم له في البرلمان.