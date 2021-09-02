شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية فلسطينية أردنية في القاهرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد اليوم في العاصمة المصرية، القاهرة، قمة ثلاثية تضم مصر وفلسطين والأردن، ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، أمس، في زيارة لمصر تستغرق يومين.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرئيس محمود عباس، وبحث معه آخر التطورات وموضوع القمة الثلاثية.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار القاهرة الدولي وزير الشباب المصري أشرف صبحي، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويرافق الرئيس عباس وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن عن قمة فلسطينية مصرية أردنية تعقد في القاهرة بهدف «حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين».

وأجرى عباس آخر زيارة إلى مصر في نوفمبر الماضي، واجتمع خلالها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومسؤولين آخرين، وتأتي زيارة عباس إلى مصر في ظل انفراجة في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

واجتمع عباس يوم الجمعة الماضية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، لبحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وهو ما يعد أرفع اجتماع بين الجانبين منذ عام 2010، وعقب ذلك أعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف «جمع شمل» لعائلات فلسطينية كدفعة أولى، وتشغيل خدمات الجيل الرابع من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (4G) قريبا في الأراضي الفلسطينية.