شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم المفقودين» يلفت الانتباه إلى «الاختفاء القسري» وتداعياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقام اليوم العالمي للمفقودين في يوم 30 أغسطس من كل عام، للفت الانتباه إلى حالات الاختفاء القسري وتداعياته على الأفراد وأسرهم والمجتمعات ككل.

وأصبحت هذه الممارسة التي تتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، مشكلة عالمية ولا تقتصر على منطقة بعينها، فقد كان في الماضي مرتبطا بحكم الديكتاتوريات العسكرية، أما في الوقت الحاضر فيمكن ارتكاب عمليات الاختفاء في حالات معقدة من الصراع الداخلي المسلح، لا سيما استخدامها كوسيلة للقمع السياسي للخصوم، أو اعتبارها وسيلة لمكافحة الإرهاب لخرق التزامات الدول، فضلا عن العنف والكوارث الطبيعية والهجرة.

وفي تقرير لها تقول «يورونيوز»: المختفون هم الأشخاص الذين تم اختطافهم أو اعتقالهم أو احتجازهم ضد إرادتهم وحرمانهم من حريتهم من قبل الحكومة أو الجهات الحكومية أو الجماعات الإرهابية بسبب نزاع مسلح.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فقد اختفى مئات الآلاف من الأشخاص خلال الصراعات أو الحملات القمعية في 85 دولة.

وتحدث حالات الاختفاء القسري عندما يختفي الأشخاص دون تقديم أي معلومات عن مكانهم أو مصيرهم، بهدف وضع الضحايا خارج حماية القانون، وغالبا ما يتم سجنهم دون محاكمة، وفي ظروف أخرى، قد يتم قتلهم وإخفاء جثثهم.

وفي عام 1980، أنشأت الأمم المتحدة فريقا متخصصا في حالات الاختفاء غير الطوعي لتحديد مكان ومصير الأفراد، لتكون بذلك أول آلية موضوعية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، ويعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، بحسب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002.

وتعزز الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006، الجهود المبذولة في هذا المجال.

واعتبارا من عام 2020، أشارت بيانات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن عدد الأشخاص المفقودين في أفريقيا بلغ 44 ألفا، أكثر من نصف هذا العدد هم من النيجيريين، بالإضافة إلى 5000 شخص من جنوب السودان، و1600 في ليبيا.

ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختفاء القسري «الواسعة النطاق» في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وشجب القرار دخول الأزمة السورية عقدا جديدا تتخلله انتهاكات لحقوق الإنسان.

فبالإضافة إلى أن الحرب أسفرت عن مقتل ما يقرب من 500 ألف شخص منذ اندلاعها في مارس2011، يوجد قرابة 100 ألف معتقل مختف قسريا في سوريا، وعشرات الآلاف من المعتقلين داخل سجون النظام وتحت التعذيب، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

أما عن العراق، فتقول «يورونيوز»: دمرته عقود من النزاعات المتتالية وفترات من العنف والصراعات شبه المستمرة التي أدت إلى مئات الآلاف من حالات الاختفاء، لتصبح على إثرها البلاد من الدول التي يوجد بها أكبر عدد من الأشخاص المفقودين على مستوى العالم.

وقدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أن عدد الضحايا في العراق يمكن أن يتراوح بين 250 ألفا إلى مليون شخص.

وقد وُجهت أصابع الاتهام إلى جهات سياسية وعشائرية في محافظات، وعلى رأسها «ميليشيات عصائب أهل الحق والخراساني وكتائب حزب الله» وغيرها من الفصائل المدعومة من نظام إيران، بالتسبب في اختفاء المواطنين بشكل غير طوعي وحرمانهم من عائلاتهم وحقهم في الحرية.