تخريج أول دفعة من الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت السعودية، الأربعاء، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) رعى حفل التخريج، الذي أقيم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.





وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة السعودية اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.





وأضاف أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة السعودية من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.





كما ألقي على الخريجات القسم لتأديته، قبل أن يتم الإعلان عن النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز.





تجدر الإشارة إلى أن الدورة بدأت بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية واستمرت 14 أسبوعًا.

