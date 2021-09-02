جوجل تتجنب صداما محرجا مع أبل.. تسريب موعد إطلاق "بيكسل 6"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تسريبات موعد إطلاق شركة "جوجل" الأمريكية هاتفيها الجديدين "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن جوجل تنوي أن تطلق هاتفي "بيكسل" الجديدين في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية جوجل إطلاق هاتفيها الجديدين في 13 سبتمبر/أيلول المقبل، عقب إطلاق منافستها "أبل" هواتفها الجديدة، ولكن يبدو أنها ارتأت أنها فكرة سيئة لن تجابه شعبية هواتف "آيفون" الطاغية.



ودعمت جوجل هاتفي "بيكسل 6" الجديدين بمعالج خاص تم تصنيعه من قبل شركة "جوجل"، تحت اسم "تينسور إس إو سي".

كما ستتضمن هواتف بيكسل الجديدة على قارئ بصمة أصابع وكاميرا رئيسية فائقة الدقة بجودة تصل إلى 50 ميجابيكسل.

كما يستغني الجيل الجديد من هواتف جوجل "بيكسل 6" عن مستشعر "سوني" للكاميرا" والذي طالما اعتمدت عليه، لتستبدله بآخر من سامسونج.

وحسب تحليل تطبيقات شركة جوجل المحدثة، فإن الكاميرا في سلسلة بيكسل 6 القادمة، تتضمن عدسة رئيسية ذات زاوية عريضة بمستشعر صور ISOCELL GN1 من سامسونج .



وعلى خطى شركات صناعة الهواتف الكبرى، قررت شركة جوجل طرح هاتفها الجديد بيكسل 6 بلاشاحن على أن يباع - الشاحن- بشكل منفصل.