موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. قرار أوبك+ وأمازون مصر وإكسبو يقترب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

تواجه بعض الدول العربية أزمة في شح الكهرباء في ظل عدم توافر الوقود لتغذية المحطات أو بسبب تهالك شبكات الطاقة نفسها.

وتبدو أزمة الكهرباء في المنطقة العربية، أمرا مثيرا للجدل كون المنطقة تتمتع بأشعة الشمس على مدار العام وهو ما يمثل فرصة هائلة لاستغلال هذا الكم من الطاقة الشمسية.



لكن حجم الاستثمار ودعم الحكومات المطلوب لمشروعات واسعة النطاق في هذا المجال، يُعد تحديا لدول تعاني من ضائقة اقتصادية.



يدخل قرار خفض عمولة التداول على الصفقات 50% حيز التنفيذ اليوم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسط توقعات بدعم قوي للتعاملات.



ويعتبر خفض رسوم التداول لتصبح 0.025 % بدلاً من 0.05 % الثالث الذي يقوم به السوق خلال أقل من ثلاث سنوات والثاني خلال عام 2021.



وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية السوق التي تم الإعلان عنها مطلع العام الحالي لتعزيز نشاط السوق وأيضاً لزيادة السيولة.



بدأت مصر مرحلة جديدة من مراحل تطبيق اتفاق تجارة حرة مع 4 دول ما يساعدها على الاستيراد بتكلفة أقل والتصدير بكميات أكبر لنحو 9600 سلعة.



واعتبارا من الخميس الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، يبدأ تطبيق التخفيض على قائمة السلع الضخمة لعدة أسواق في أمريكا لاتينية تعرف بدول الميركسور.



والخطوة تأتي في ظل اتفاق التجارة الحرة الموقع في عام 2010 مع دول تجمع الميركسور، والذي يضم البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي.



وبدءً من الغد ستسفيد 6900 سلعة من التمتع بتخفيضات جمركية تصل إلى 62.5%.



قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو دبي ستكون غير مسبوقة.



وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على "تويتر": "اطلعت على الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021.. الفرق مستعدة.. البنية التحتية مكتملة.. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة".



وأضاف: "نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة.. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي.. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله".



قرر تحالف "أوبك+"، الأربعاء، زيادة إنتاجه النفطي من حصة خفض الإنتاج الحالية بـ400 ألف برميل، بعد زيادة سابقة بنفس المقدار في أغسطس.

ومساء اليوم، اختتم الاجتماع الوزاري العشرون لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين، الذي عقد عبر الفيديو.



ولاحظ الاجتماع أنه في حين أن آثار جائحة COVID-19 لا تزال تلقي ببعض عدم اليقين، فقد تعززت أساسيات السوق واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي.



شاركت الإمارات في اجتماع الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية "حضوريا".

وعقد الاجتماع على مستوى كبار المسؤولين للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري الذي سيعقد غدا الخميس. وترأس وفد الدولة في الاجتماع عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من القضايا في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وتقرير الأمين العام عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين 107 و108.