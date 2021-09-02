عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. آلاف الأفغان يقطعون الصحراء هربا من طالبان

الخميس 2 سبتمبر 2021

الخليج 365

قطع آلاف الأفغان مئات الأميال عبر الصحراء في نزوح جماعي هربًا من سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.



وكشفت المقاطع المصورة التي نشرتها صحيفة "صن" البريطانية، تدفق طوفان لا نهاية له من الأفراد إلى الحدود مع باكستان وإيران، هربا من حكم طالبان.

ووفق الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يحاول عدد كبير من المهاجرين شق طريقهم في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، عبر إيران ثم تركيا.

وتبدأ رحلة الأفغان للهروب، في نمروز؛ المقاطعة الأقل كثافة سكانية في أفغانستان، والتي تغطيها الصحاري والجبال إلى حد كبير.

وقال أحد المهاجرين الذي قطع هذه الرحلة ووصل إلى أوروبا بالفعل إن هؤلاء الذين يقومون بهذه الرحلة يضطرون للمشي أربع ساعات عبر التضاريس الوعرة في صحراء أفغانستان.

وأضاف إن بعض المهاجرين سيواصلون بعد ذلك رحلتهم مع مهربي البشر الإيرانيين، إلى تركيا، ثم إلى أوروبا.

وأردف "عبرت بهذه الطريقة عدة مرات في الماضي. في السابق كانت الأعداد لا تتجاوز 200 شخص أو نحو ذلك، لكن الأعداد هذه المرة تقدر بالآلاف. رأيت نساء حوامل، وأطفالا، وشيوخا. أتذكر أصوات بكاء الأطفال عبر الجبال".

في السياق ذاته، حث فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جيران أفغانستان على فتح حدودهم، مشيرا إلى إمكانية فرار ما يصل إلى 500 ألف أفغاني من البلاد.

وقال "حوالي 3.5 مليون شخص نزحوا بالفعل بسبب العنف داخل البلاد".

وأضاف أن "جهود الإجلاء أنقذت بدون شك عشرات الآلاف من الأرواح، وهذه الجهود جديرة بالثناء. ولكن بعد أن انتهى الجسر الجوي وانحسر التغطية الإعلامية، ظل الغالبية العظمى من الأفغان، حوالي 39 مليونا، داخل أفغانستان".

وأردف: "سيحتاج بعض الأفغان حتما إلى البحث عن الأمان عبر حدود البلاد.. يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في طلب الحماية الدولية، ويجب إبقاء الحدود مفتوحة لهم لهذا الغرض".

والإثنين الماضي، حث مجلس الأمن الدولي حركة طالبان على السماح بمرور آمن لمن يسعون للمغادرة، لكنه لم يذكر إنشاء منطقة آمنة.