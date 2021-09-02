شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي بكمين محكم.. مصرع 18 حوثياً في جبهة المشجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت قوات الجيش اليمني، إنها نفذت، اليوم الأربعاء، كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن الكمين أسفر عن مصرع كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصراً حوثيًا.

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وأضاف أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات الميليشيا في الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح.

في السياق، تخوض قوات الجيش الوطني، معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لليوم الرابع على التوالي، على امتداد جبهات القتال جنوب غربي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن المعارك التي خاضها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وآليات الميليشيا في محيط الجبهة وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.